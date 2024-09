Aiea: la sicurezza nucleare prevalga anche in tempo di guerra

Milano, 16 set. (askanews) - Si è aperta presso la sede centrale delle Nazioni Unite a Vienna, in Austria, la 68a sessione ordinaria dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) . Funzionari di alto rango e rappresentanti degli Stati membri dell'Aiea prenderanno in esame una serie di qu...

Milano, 16 set. (askanews) – Si è aperta presso la sede centrale delle Nazioni Unite a Vienna, in Austria, la 68a sessione ordinaria dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) . Funzionari di alto rango e rappresentanti degli Stati membri dell’Aiea prenderanno in esame una serie di questioni. “È anche importante assicurarsi che la sicurezza nucleare prevalga in tempo di guerra”, ha affermato Rafael Grossi, direttore generale dell’AIEA durante il discorso di apertura.