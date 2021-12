Aifa autorizza la somministrazione di Novavax: “Dati disponibili mostrano efficacia del 90%”

Dopo il via libera di Novavax da parte di Ema, è arrivato anche quello di AIFA. Le due dosi saranno somministrate a distanza di tre settimane.

Dopo il via libera da parte di Ema anche AIFA, l’agenzia italiana del farmaco ha autorizzato in via ufficiale la somministrazione di Nuvaxovid, il vaccino anti-covid prodotto dalla casa farmaceutica Novavax. Stando a quanto ha informato la stessa AIFA, i dati rilevati dalla commissione tecnico scientifica hanno mostrato come l’efficacia del vaccino sia pari al 90%.

Aifa autorizza Novavax, “Due dosi a distanza di tre settimane”

L’agenzia italiana del farmaco ha informato che il ciclo vaccinale completo di Novavax prevede due dosi somministrate l’una ad un intervallo di tre settimane dall’altra. I destinatari di questo vaccino saranno soggetti di età superiore o uguale a 18 anni.

Aifa autorizza Novavax, Palù: “Un miliardo di dosi con Covax”

Intanto il presidente di AIFA Palù, intervenuto davanti alle telecamere di Skytg24 ha spiegato quali sono i vantaggi del vaccino di Novavax.

Questo vaccino infatti “rispetto ai vaccini mRna non necessita della catena del freddo e questo è un vantaggio”, ha affermato l’esperto.

L’introduzione di Nuvaxovid ricoprirà un ruolo attivo sulla vaccinazione di massa su scala globale. Palù a tal proposito ha aggiunto che questo vaccino “sarà distribuito in un miliardo e mezzo di dosi, con il sistema Covax, nei paesi in via di sviluppo”.

Aifa autorizza Novavax, CTS valuta anticipo terza dose

Nel frattempo la commissione tecnico scientifica di AIFA, starebbe valutando una nuova riduzione delle tempistiche per ciò che riguarda la somministrazione della terza dose. Quest’ultima passerebbe dagli attuali 5 mesi a 3 mesi.