Aifa: Zanella (Avs), 'Cda rinvia decisione su pillola, siamo molto preoccupate'

Roma, 26 apr (Adnkronos) - "Apprendiamo che il Cda di Aifa non si occuperà oggi della pillola anticoncezionale. Siamo molto preoccupate: il via libera alla gratuità del Comitato prezzi e rimborsi deve essere ratificato ma i vertici dell’Istituto hanno ritenuto che questa dec...

Roma, 26 apr (Adnkronos) – "Apprendiamo che il Cda di Aifa non si occuperà oggi della pillola anticoncezionale. Siamo molto preoccupate: il via libera alla gratuità del Comitato prezzi e rimborsi deve essere ratificato ma i vertici dell’Istituto hanno ritenuto che questa decisione possa aspettare". Lo dice la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella.

"Speriamo non ci siano passi indietro: infatti, l’entrata in vigore della riforma dell’Ente, voluta da questo governo in un decreto omnibus (comprendeva il potenziamento del personale Nato e delle Forze di Polizia e disposizioni sul servizio sanitario in Calabria) ne mina l’autonomia -aggiunge Zanella-. Entro il 28 aprile dovrà essere emanato il decreto che rinnova gli organismi interni che saranno di nomina governativa e azzererà il Comitato prezzi e la Commissione scientifica che avevano dato il via libera al provvedimento".