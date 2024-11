Ail, a Milano seminario e confronto fra medici e pazienti

Milano, 25 nov. (askanews) – Un appuntamento meno formale, lontano dagli studi medici e dagli ospedali, per provare ad annullare le distanze e puntare sul confronto continuo. Così Ail ha impostato il seminario pazienti-medici sulle malattie mieloproliferative croniche Philadelphia negative, che si è svolto nel cuore di Milano. Più di 100 presenze per un’intensa mattinata di incontri, a cui hanno partecipato diversi medici per trattare tanti temi ed entrare nel dettaglio delle novità sulle cure per le patologie.

Ad introdurre la giornata e a moderare gli interventi ci ha pensato il professor Francesco Passamonti: “La ricerca è un punto fondamentale, perché permette di portare innovazione nella diagnosi e nelle terapie per i pazienti. Questa vicinanza è assolutamente rilevante: Ail ha dato tanto all’ematologia italiana e lo farà anche nel futuro. Questi incontri sono voluti da Ail e permettono al paziente di vedere il medico il sabato mattina, in un clima molto più rilassato. Dall’altra parte, il medico capisce maggiormente le necessità dei pazienti e si avvicina ulteriormente ai loro problemi”.

L’obiettivo è quello di evitare di rendere il paziente un soggetto solamente passivo e di supportarlo anche dal punto di vista psicologico. Aspetto sottolineato con attenzione da Giampiero Garuti, Referente gruppo pazienti Ail: “È un’occasione preziosa per Ail per poter avere un contatto diretto con i pazienti. Non solo per illustrare e dire ciò che interessa ai pazienti, come ad esempio le novità in campo delle cure per le diverse patologie, ma anche per avere un ritorno e quindi ricevere dai pazienti un resoconto dei loro problemi che portano ad indurre quelle azioni che Ail svolge”.

Tutto questo a pochi chilometri dalla nuova residenza Ail per pazienti ematologici che sorgerà a Vimodrone. Novità ribadita in occasione dell’incontro, per sottolineare una delle azioni concrete per il futuro da parte dell’Associazione Italiana contro Leucemie-Linfomi e Mieloma.