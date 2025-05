Ail e il futuro della ricerca sui tumori del sangue

Bologna, 12 mag. (askanews) – Un confronto promosso da Ail con importanti specialisti per fare il punto sui risultati raggiunti e sulle future prospettive dei trattamenti con le cellule Car-T, in vista dell’Hematology Summit di Bologna dal 13 al 15 maggio.

Il capoluogo dell’Emilia-Romagna al centro delle riflessioni sull’ematologia, già dalla conferenza a cui hanno partecipato, fra gli altri, l’assessore alle politiche per la salute della regione Emilia-Romagna, Massimo Fabi e il presidente Ail Bologna, Gaetano Bergami.

Così come il presidente nazionale di Ail, Giuseppe Toro: “Il nostro lavoro non è solo informare sugli sviluppi delle cure alle malattie, ma è anche stare vicino ai malati, per esempio accogliendoli nelle case Ail per mantenere il paziente vicino al centro che lo ha trattato. Poi il sostegno psicologico per dare forza a partecipare in maniera attiva a un trattamento come questo, restando vicino anche a parenti e caregiver, che vivono in simbiosi col malato l’esperienza della malattia”.

Intervenuti esperti come i dottori Massimiliano Bonafè, Chiara Gibertoni, Francesca Bonifazi, che insieme a Pier Luigi Zinzani, Direttore dell’Istituto di ematologia “Seragnoli” al Policlinico Sant’Orsola di Bologna, hanno sottolineato l’eccellenza nazionale e internazionale bolognese per la cura dei tumori del sangue: “Nell’ambito dei linfomi, la terapia con le cellule Car-T incarna al meglio la potenza della medicina di precisione: abbiamo dato a tanti pazienti la possibilità di guarire, senza quella cura non sarebbero stati sicuramente più fra di noi. E quando ci sposteremo dalla seconda alla prima linea potremo addirittura aumentare l’attuale percentuale di risposta”.

L’istituto Seragnoli è capofila nell’utilizzo delle terapie Car-T in Italia con 240 pazienti trattati e presto sarà realizzata una “cell factory”, la prima in Emilia-Romagna, per la produzione di Car-T accademiche, prodotte in ambito ospedaliero/universitario a scopo no profit.