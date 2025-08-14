Air Canada affronta crisi: sciopero dei dipendenti in vista

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – Air Canada, la principale compagnia aerea del Canada, ha deciso di sospendere i voli in previsione di uno sciopero dei membri dell’equipaggio di volo. Una notizia che non lascia indifferenti: si stima che questa situazione possa impattare ben 130.000 passeggeri ogni giorno, con centinaia di voli già cancellati entro la fine della settimana.

Cosa succederà ora?

Dettagli della crisi in corso

La compagnia aerea si trova in un vero e proprio punto di stallo con il sindacato che rappresenta oltre 10.500 assistenti di volo. Dopo otto mesi di negoziati, i risultati sono stati deludenti. A partire da sabato, il servizio aereo potrebbe subire gravi interruzioni. Ma non è tutto: Air Canada prevede di ridurre gradualmente i voli nel corso di tre giorni, e già giovedì sono iniziate le prime cancellazioni. Sei pronto a scoprire come questa crisi possa influenzare i tuoi piani di viaggio?

Entro l’1:00 di sabato (05:00 GMT), tutti i voli saranno completamente sospesi. Anche i servizi cargo subiranno limitazioni, mentre i voli regionali di Air Canada Express continueranno a operare normalmente, grazie a contratti con altre compagnie aeree. Ma chi si trova a viaggiare in questo periodo, come si sta preparando a fronteggiare questa situazione?

Le ragioni del conflitto sindacale

Ma perché tutto questo? I salari sono al centro della disputa. Il sindacato dei dipendenti pubblici del Canada (CUPE) ha espresso forte insoddisfazione per le proposte di aumento salariale avanzate da Air Canada, ritenute insufficienti e non all’altezza degli standard del settore. Wesley Lesosky, presidente del CUPE, ha affermato: “Le nostre proposte sono basate su dati concreti e giustizia. La risposta di Air Canada dimostra che non sono interessati a risolvere queste questioni critiche.” Ti sei mai chiesto quale sia l’impatto reale di una crisi del genere sui lavoratori?

Inoltre, il sindacato denuncia che dal 2000, gli stipendi di partenza per gli assistenti di volo sono aumentati solo di 3 dollari all’ora, mentre l’inflazione è cresciuta del 69% nello stesso periodo. Una situazione insostenibile, non credi? Dall’altra parte, Air Canada sostiene di aver presentato una proposta che prevedeva un aumento del 38% in quattro anni, con ulteriori benefici, ma il sindacato l’ha rifiutata.

Conseguenze per i passeggeri e il settore

La compagnia aerea ha avvertito che, a partire dall’1:30 di sabato (05:30 GMT), potrebbe non essere in grado di ripristinare rapidamente i voli. Mark Nasr, COO di Air Canada, ha dichiarato: “Nella migliore delle ipotesi, un riavvio richiederà un’intera settimana.” Questa situazione rappresenta un rischio significativo non solo per l’azienda, ma anche per i suoi dipendenti e per tutti i passeggeri. Sei tra quelli che hanno già un volo prenotato?

In questo periodo di alta stagione estiva, le cose si fanno ancora più critiche. Circa 130.000 passeggeri al giorno, inclusi 25.000 canadesi, sono coinvolti. Air Canada ha fatto sapere che i passeggeri colpiti dalle cancellazioni saranno avvisati e potranno richiedere un rimborso online. Tuttavia, la compagnia ha anche avvertito che potrebbero esserci difficoltà a garantire posti su altri voli a causa dell’alta domanda. Saresti disposto a rinunciare a un viaggio per questa situazione?

In un ulteriore sviluppo, il ministro del Lavoro canadese ha esortato entrambe le parti a tornare al tavolo delle trattative, sottolineando che gli accordi raggiunti tramite negoziazione sono i migliori per tutte le parti coinvolte. La situazione continua a evolversi rapidamente, e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore. Rimanete sintonizzati per scoprire come si svilupperà questa vicenda.