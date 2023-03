"Air Force Experience", villaggio dell'Aeronautica per i 100 anni

Roma, 24 mar. (askanews) – Al via a Roma, a Piazza del Popolo, la mostra itinerante “Cento anni dell’Aeronautica Militare” “Air Force Experience”, esposizione che consentirà ai cittadini di vivere il mondo dell’Aeronautica, in attesa della celebrazione del centesimo compleanno, il 28 marzo.

Nel villaggio aeronautico, inaugurato alla presenza dei vertici della Forza Armata, ci sono velivoli in mostra statica, percorsi esperienziali, stand promozionali, simulatori ludici, proiezioni, si tengono incontri formativi e d’intrattenimento, esibizioni musicali e sportive che consentiranno ai cittadini di ogni età di conoscere meglio l’Aeronautica Militare e vivere insieme il suo 100esimo compleanno. L’esposizione rimarrà aperta fino al 29 marzo, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20.

L’accesso è libero, si potranno vedere da vicino i velivoli su cui si fonda l’attività operativa della Forza Armata, come l’avanzatissimo caccia di quinta generazione F-35, l’Eurofighter che sorveglia i cieli italiani e dei paesi alleati, l’MB-339A con la prestigiosa livrea delle Frecce Tricolori, il caccia Tornado e l’HH-139, elicottero versatile impiegato per la ricerca e soccorso. Non solo: ci si potrà immergere all’interno di tre dome futuristici, un percorso interattivo che, partendo dal passato arriva a un futuro avveniristico e ancora da immaginare, fatto di intelligenza artificiale, robotica, operazioni multi-dominio, voli suborbitali, imprese spaziali, immersioni nel cyberspazio e tanto altro ancora.

Ogni pomeriggio, nei giorni di apertura, si potrà assistere a momenti di spettacolo e divertimento, con la partecipazione di personaggi noti alternati a testimonial della Forza Armata, tra cui ad esempio i piloti delle Frecce Tricolori, la Banda dell’Aeronautica Militare, gli atleti del Centro Sportivo A.M..