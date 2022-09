Air Oven: recensione sul miglior fornetto da cucina 3 in 1

Air Oven è il miglior fornetto da usare in cucina per le sue caratteristiche e funzioni che apporta consentendo una cucina senza grassi e calorie.

Per cucinare e preparare i cibi in modo salutare e dietetico, è possibile affidarsi a un sistema di riscaldamento ad aria. Il fornetto Air Oven è l’ideale perché permette di preparare i piatti in modo sano senza troppi grassi. Vediamo le caratteristiche e come funziona per preparare cibi salutari in poco tempo e rapidamente.

Air Oven

Con questo nome si fa riferimento a un forno da cucina molto innovativo e diverso da altri modelli presenti sul mercato. Air Oven è un forno che, come si intuisce dal nome, funziona grazie al sistema a circolazione d’aria proprio come la friggitrice. I risultati e le prestazioni di questo prodotto sono davvero efficaci.

Fornisce delle prestazioni nettamente migliori sia rispetto alla cottura, ma anche ai consumi e si distingue, proprio per questo, dai forni elettrici o dagli elettrodomestici standard presenti in casa. Sul mercato è arrivato da poco tempo, ma è riuscito ad attirare subito i consumatori anche grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo.

Ha dimensioni compatte che lo rendono anche facile da installare. Proprio le sue dimensioni contenute permettono di installarlo all’interno della cucina in maniera facile e senza problemi. Air Oven si può anche portare in viaggio durante le vacanze o anche in caso di trasloco perché maneggevole e compatto.

Si distingue dal classico forno tradizionale, proprio per il suo sistema ad aria, quindi permette di cuocere i vari alimenti e piatti in modo salutare senza olio e grassi in eccesso. Si ha anche un notevole risparmio per quanto riguarda i consumi elettrici ed è inoltre a favore dell’ambiente, permettendo di ridurre i costi in bolletta.

Air Oven funziona?

Avendo provato a cuocere i piatti con questo forno, possiamo dire che funziona molto bene e in modo efficace. Dotato anche di un vassoio antigoccia che raccoglie i grassi in eccesso per godere di una frittura che sia senza sensi di colpa e con pochissime calorie e grassi. Consta di ben 10 funzioni preimpostate in modo da non sprecare tempo.

Funziona grazie alla tecnologia ad aria per cui i cibi cuociono senza seccarsi. Ha uno sportello in vetro e un display a led in modo da tenere d’occhio la cottura dei cibi affinché siano pronti nei tempi e modi giusti. Bisogna soltanto scegliere uno dei programmi preimpostati e regolare poi la cottura, mentre il fornetto si adopera per cuocerli nel modo migliore.

Fornisce una potenza da 1500 watt per cuocere qualsiasi tipo di cibo. Si possono preparare tantissime ricette ottenendo sempre ottimi risultati e soddisfazioni per il palato. Ha una capacità di 12 litri, utile non solo per l’ambito professionale, ma anche domestico e casalingo.

Air Oven: utilizzi

Si distingue da altri modelli di forno che si trovano in commercio proprio perché, essendo 3 in 1, permette di assolvere a varie funzioni in un solo prodotto. Infatti, Air Oven permette di cuocere varie pietanze in modo da accontentare i gusti e il palato di tutti i membri della famiglia, ma anche per delle cene in compagnia di amici.

Un forno del genere arrostisce, frigge ed essicca i vari cibi. Con questo elettrodomestico si ha la certezza di avere cibi succosi e croccanti, oltre che nutrienti con zero grassi e calorie. Si possono friggere bastoncini di pollo, arrosto di maiale, ma anche patatine fritte. Con la funzione di essiccatore, si preparano anche verdure disidratate senza zuccheri aggiunti.

Il pollo risulta morbido all’interno e croccante all’esterno.

Air Oven: dove acquistare

Un prodotto come questo non si ordina nei negozi o siti di e-commerce, ma l’utente interessato all’acquisto deve collegarsi qui per il sito ufficiale, riempire il modulo con i propri dati personali per acquistare air Oven al costo di 129.99€. Si paga alla consegna in contanti o tramite Paypal e carta di credito.

Air Oven, recensione e testimonianze

Per chi avesse ancora dei dubbi riguardo l’acquisto di questo forno 3 in 1, qui le opinioni entusiaste dei consumatori:

“Affidabile e facile da usare anche grazie ai 10 programmi preimpostati. Cuoce in modo uniforme qualsiasi tipo di cibo e con una bassa concentrazione di olio”. (Daniela)

“Sono studente fuori sede e ho acquistato questo forno per preparare il cibo al dormitorio. Un modello molto bello esteticamente che cuoce ogni alimento in modo rapido”. (Lorenzo)