Airbnb vieta party ed eventi nelle case in affitto in tutto il mondo

No a feste o eventi nelle case in affitto e limite massimo di 16 ospiti rimosso: queste sono le nuove politiche della piattaforma Airbnb.

Il portale online di Airbnb ha posto il divieto assoluto per l’organizzazione di feste o eventi all’interno delle proprie case o appartamenti in affitto.

Airbnb vieta feste ed eventi nei propri alloggi

La regola “no party” diventerà fissa nelle politiche di Airbnb, famoso portale online per trovare alloggi.

Il divieto assoluto per i clienti di organizzare feste ed eventi che possono essere fonte di disturbo per il vicinato era stato introdotto nel 2020, durante la pandemia di Covid-19.

La piattaforma ha ora deciso di conservare all’interno del proprio regolamento questa caratteristica, suscitando critiche positive da parte della clientela. La misura, infatti, è stata ben accolta agli utenti: «Da quando è stato introdotto il divieto le segnalazioni dovute alle feste si sono quasi dimezzate».

I provvedimenti e il limite di 16 persone rimosso

«Nel caso in cui gli ospiti dovessero organizzare questi tipi di eventi potremmo decidere di rimuovere il loro account. Se dovessero essere gli host a violare questa regola, consentendo agli ospiti di organizzare feste, potremmo intervenire sul loro account e anche rimuovere il loro annuncio».

Questo è quanto si apprende da una nota allegata al comunicato ufficiale di Airbnb. Oltre a vietare in modo permanente le feste in casa, Airbnb ha anche rimosso il limite di 16 ospiti per abitazione introdotto durante la pandemia.