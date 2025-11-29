Airbus aggiorna i software di 6000 aerei per problemi con radiazioni

Roma, 29 nov. (askanews) – Ritardi o cancellazioni per centinaia di voli in tutto il mondo a seguito di un allarme lanciato dal gigante aerospaziale europeo Airbus, secondo cui fino a 6.000 aeromobili operativi della famiglia A320 richiedono l’aggiornamento o la sostituzione di un software che potrebbe soffrire danni a causa delle radiazioni solari. Airbus aveva ordinato ai propri clienti di adottare “misure precauzionali immediate” dopo aver valutato un malfunzionamento tecnico a bordo di un volo JetBlue nel mese di ottobre.

Il problema riguarderebbe anche altri modelli, come l’A318, l’A319 e l’A321.

Fra venerdì 28 e sabato 29 novembre Air France ha cancellato alcune decine di voli, mentre la compagnia aerea colombiana Avianca ha dichiarato che il 70% della sua flotta è stato colpito da un problema tecnico nel software. Disagi rilevanti anche negli Stati Uniti con circa 340 voli di American Airlines interessati dall’aggiornamento, proprio nel weekend di Thanksgiving, uno dei più intensi dell’anno per il traffico aereo negli Usa.

La situazione sta lentamente tornando alla normalità nella maggior parte degli scali coinvolti. “L’intensa radiazione solare potrebbe danneggiare i dati fondamentali per il funzionamento dei comandi di volo”, ha riferito Airbus, aggiungendo che la sostituzione del software richiederà alcune ore sulla maggior parte degli aerei, ma per circa un migliaio di velivoli il processo potrebbe richiedere settimane, dato che su alcuni aerei più vecchi potrebbe rendersi necessaria la sostituzione del computer di bordo.