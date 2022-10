Airc: ogni giorno mille diagnosi, cancro è ancora emergenza

Roma, 25 ott. (Adnkronos Salute) – "I tumori sono ancora un’emergenza in Italia. Sono stati fatti molti progressi negli ultimi anni, e questo si vede anche nei tassi di sopravvivenza. Ma resta il fatto che ogni giorno mille persone ricevono una diagnosi di cancro”.

Lo ha ricordato il presidente dell’Associazione per la ricerca sul cancro (Airc), Andrea Sironi, a margine della presentazione, oggi a Roma, dell’annuale maratona Rai-Fondazione Airc – 'Insieme oggi per cambiare il domani' – per la raccolta fondi a favore della ricerca, in calendario dal 6 al 13 novembre.

"Questa malattia incide, direttamente o indirettamente, su tutte le famiglie – continua Sironi- quindi è una battaglia che dobbiamo combattere tutti insieme. I progressi fatti sono enormi, e oggi siamo davvero sulla frontiera, grazie anche ai vaccini mRNA che hanno attivato un circolo virtuoso anche per la ricerca oncologica”.

La partnership con la Rai "è fondamentale. Abbiamo raccolto cifre molto importanti nei 28 anni di collaborazione. Ma non è importante solo la quantità di soldi che raccogliamo per far progredire la ricerca con questo lavoro comune, ma è anche la sensibilizzazione degli italiani sul tema della ricerca scientifica che si produce. Un elemento estremamente utile che si riflette anche sul 5Xmille e sulle tante altre forme di raccolta che permettono alla nostra associazione di essere la spina dorsale della ricerca oncologica in Italia”, conclude.