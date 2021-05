AirFun: recensione sul miglior ventilatore portatile

AirFun è il ventilatore portatile ideale per riuscire a sopportare il caldo estivo e donare un po' di freschezza agli ambienti di casa.

Il caldo estivo e l’afa sono intollerabili, ma per difendersi, oltre ai condizionatori, si può optare sul miglior ventilatore portatile presente in commercio. Si tratta di AirFun, un ventilatore molto diverso dagli altri modelli e che abbiamo provato per voi. Qui è possibile trovare la recensione e il commento riguardo questo oggetto.

AirFun

Con l’arrivo della stagione estiva, il primo pensiero è il caldo e la terribile umidità che si prova. Per ovviare all’arsura e al caldo insopportabile, sono diverse le soluzioni che è possibile adottare. Tra i tanti strumenti utili per donare un po’ di freschezza, vi è AirFun, un ventilatore portatile che aiuta a rinfrescare l’ambiente circostante e dare un po’ sollievo dal terribile caldo.

Grazie a questo dispositivo si possono affrontare le temperature calde in qualsiasi momento: sia dentro casa, ma anche in giardino e in tantissime altre circostanze. AirFun è un ventilatore molto pratico, leggero e comodo, oltre che portatile per portarlo ovunque si vada, anche in viaggio o sui mezzi pubblici per mitigare il caldo. Noi lo abbiamo provato e possiamo dire che si tratta di un raffreddatore personale molto potente e silenzioso.

Un dispositivo che si avvale di una tecnologia senza ventole e che si può portare ovunque, sia in auto che in ufficio, ma anche in spiaggia. Uno strumento molto facile e pratico da usare, al punto che considerando anche le sue dimensioni leggere e compatte, si può mettere in borsa in modo da usarlo all’occorrenza ed evenienza.

AirFun, essendo un ventilatore portatile, funziona grazie alla batteria usb che è ricaricabile e garantisce una lunga durata.

AirFun funziona?

Noi lo abbiamo provato e possiamo dire che funziona molto bene. Un ventilatore che è sprovvisto di pale, ma che dona freschezza e sollievo dal caldo in qualsiasi momento della giornata. Un ventilatore portatile come AirFun è alla portata di tutte le tasche, considerando che è molto economico e combina insieme un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Un metodo pratico e rapido per rinfrescare gli ambienti spendendo anche poco. Per coloro che non vogliono acquistare un climatizzatore o deumidificatore, è sicuramente la soluzione ideale, anche perché permette di spostarlo ovunque si voglia. Non ha ventole e quindi lame rotanti, il che denota la sua sicurezza e anche efficacia.

Si può usare in casa grazie all’apposito stand. L’aria convoglia nel flusso d’aria ed è amplificata dal motore ad effetto turbina. Un flusso che è potente, ma anche silenzioso al tempo stesso. Si può usare tutto il giorno ed è dotato di batteria al litio che si ricarica con il cavo usb e che garantisce una ottima durata.

Non accumula polvere, quindi perfetto per la famiglia, anche perché facile da pulire. Il segreto ideale per combattere il calore tipico dei mesi estivi. Dispone di un pulsante che permette di verificare e controllare il livello della potenza e si ha la possibilità di variare tra vari livelli. Si può sia tenerlo in mano per rinfrescarsi o anche posizionarlo grazie allo stand in modo da ventilare tutta la stanza.

AirFun, dove acquistare

Dal momento che siamo di fronte a un dispositivo originale ed esclusivo, non è possibile ordinarlo nei negozi fisici o e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale di AirFun, per cui basta compilare il modulo con i propri dati e inviarlo. Il ventilatore portatile è in vendita al costo di 59,99€ per due confezioni (invece di 100€) con la spedizione gratuita. Il pagamento si effettua con queste modalità: Paypal, la carta di credito o anche con pagamento in contanti al corriere alla consegna.

AirFun, recensione e testimonianze

Per chi ha ancora dei dubbi, si consiglia di leggere le opinioni e recensioni del sito ufficiale. Ve ne riportiamo giusto un paio

Ottimo ventilatore da tavolo e anche portatile. La potenza e la grandezza sono perfette per un prodotto solido. La batteria dura abbastanza e si può ricaricare con un cavo usb. (Gianna)

Esteticamente molto ben costruito, molto pratico da lavare. La potenza di ventilazione è regolabile con tre velocità. Rapporto qualità prezzo davvero conveniente. (Paolo)

