Aiuti Usa a Kiev, per la prima volta ci saranno i missili a lungo raggio

Lo riportano alcuni media molti dei quali non citano insider ma la Reuters: aiuti Usa a Kiev, per la prima volta ci saranno i missili a lungo raggio

Ci sono novità importanti ed inquietanti sulla guerra fra Russia ed Ucraina ed in tema di aiuti militari degli Usa a Kiev, per la prima volta ci saranno i missili a lungo raggio.

La notizia è stata diffusa in queste ore da alcuni media degli Stati Uniti che citano fonti interne su quella che pare essere una “svolta”.

Aiuti Usa a Kiev, ecco i missili a lungo raggio

Il dato, riportato anche dall’Ansa, è quello per cui gli Stati Uniti stanno preparando più di 2 miliardi di dollari di aiuti militari per l’Ucraina. E quegli aiuti specifici stavolta “dovrebbero includere per la prima volta razzi a lungo raggio”.

Assieme a quelli il pacchetto prevede l’invio di altre munizioni e armi. A riportarlo alcuni media molti dei quali non citano insider ma la Reuters.

In settimana il “disco verde” di Biden

E secondo quanto rivelato gli aiuti militari, secondo due dirigenti americani, dovrebbero essere annunciati già questa settimana dall’amministrazione capeggiata da Joe Biden che in questi giorni aveva sconfessato l’invio di caccia F-16. Da quanto si legge sono previste in invio anche attrezzature di supporto per i sistemi di difesa aerea Patriot, munizioni di precisione guidate a distanza e armi anticarro Javelin.