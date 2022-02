Ajax, Marc Overmars si dimette per molestie alle colleghe: messaggi inappropriati

Il terremoto che scuote la società di calcio dell' Ajax, Marc Overmars si dimette per molestie alle colleghe e si scusa per quei "messaggi inappropriati"

Terremoto nel calcio e in particolare nella squadra dell’Ajax, Marc Overmars si dimette per molestie alle colleghe innescate da messaggi inappropriati: il direttore tecnico dell’undici di Amsterdam ha lasciato il suo incarico dopo uno scandalo a cui ha fatto seguito una nota ufficiale della società.

Ajax, Marc Overmars si dimette: terremoto nella società per cui aveva anche giocato

Il 48enne ex calciatore ed ormai ex dirigente Overmars ha ammesso di aver inviato una “serie di messaggi inappropriati” ad alcune colleghe. Ha preso questa decisione dopo le discussioni dei giorni scorsi con il consiglio di sorveglianza e l’amministratore delegato Edwin van der Sar e ha comunicato loro le sue intenzioni”. E la motivazione concreta? “Una serie di messaggi inappropriati inviati a diverse colleghe per un lungo periodo di tempo sono alla base della sua decisione di lasciare il club”.

Le vittorie, la Champions e le casacche di Arsenal e Barcellona: “Mi vergogno”

Da calciatore Overmars con l’Ajax ha vinto una Champions League. Poi ha giocato con i “gunners” dell’Arsenal e con il Barcellona. L’ex dirigente ha rilasciato anch’egli dichiarazioni pubbliche: “Mi vergogno. La scorsa settimana sono stato messo davanti a un rapporto sul mio comportamento e su come questo abbia influito sugli altri. Purtroppo, non mi ero reso conto che stavo superando il limite, ma questo mi è stato reso evidente negli ultimi giorni.

All’improvviso ho sentito un’enorme pressione. Mi scuso”.

Le scuse di Overmars e l’amara consapevolezza. “Ormai è tardi per rimediare”

E ancora: “Mi scuso. Certamente per qualcuno nella mia posizione, questo comportamento è inaccettabile. Ora lo vedo anche io. Ma è troppo tardi. Non vedo altra opzione che lasciare l’Ajax”.