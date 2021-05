Aka7even e la mancata vittoria ad Amici: “Un premio me l’aspettavo”

Aka7even ha parlato della sua mancata vittoria ad Amici di Maria De Filippi e ha raccontato i suoi progetti futuri.

Dopo la vittoria di Giulia Stabile ad Amici di Maria De Filippi Aka7even ha parlato della sua mancata vittoria al programma.

Aka7even: la mancata vittoria

Dopo la fine di Amici di Maria De Filippi Aka7even pubblicherà il suo primo album di debutto e a proposito della sua mancata vittoria all’interno del programma ha affermato che (nonostante la felicità per come siano andate le cose) si sarebbe aspettato un premio per ciascun finalista: “Sì, qualcosa me l’aspettavo, a un certo punto ha cominciato a girare questo video in cui dico a Maria: “Sangio”, quando stavano per assegnare il premio Siae, se non sbaglio.

Mi aspettavo qualcosa, ma in realtà sapevo anche quello, va bene così, ok vincere premi, vincere categoria e programma, ma la vittoria più grande è quella post Amici, quello che avviene dopo“, ha dichiarato Aka7even.

A proposito della vittoria di Giulia Stabile – prima ballerina ad essere uscita come vincitrice dalla scuola di Amici – Aka7even ha espresso la sua gioia: “Per me ogni finalista avrebbe meritato la vittoria, me compreso. (…) per me la vittoria non era importantissima, per Giulia sì, quindi è ancora più figo il fatto che abbia vinto lei, prima ballerina donna a vincere Amici.

Questa cosa ha un peso anche maggiore, quindi sono contento“, ha affermato.

Aka7even: la strategia in finale

Il rapper ha spiegato perché alla finale di Amici ha deciso di non cantare uno dei suoi pezzi forti, ossia Mi Manchi. “Era una strategia perché nel caso fossi arrivato in finalissima avrei avuto un altro pezzo forte, tanto quanto Loca. Purtroppo non ci sono arrivato, ma va bene così, alla fine Mi manchi ha fatto già platino, è un pezzo molto ascoltato, ma fare Loca, prima, avrebbe dato tanta visibilità per proseguire una crescita”, ha affermato.

Aka7even: l’album di debutto

Nonostante la mancata vittoria ad Amici, Aka7even – così come altri volti del programma – ha preso accordi con una casa discografica per il suo primo album di debutto. “Questo primo album racchiude il mio ultimo anno, dallo scantinato di un garage sino al palco del serale di Amici!”, ha scritto il giovane cantante sul suo profilo Instagram annunciando l’uscita del disco. In tanti tra i fan si sono congratulati con lui e non vedono l’ora di saperne di più.