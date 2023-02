Aka7even e LDA fidanzati con due sorelle gemelle: di chi si tratta

Aka7Even e Lda sono entrambi usciti allo scoperto con le loro nuove fiamme che, a quanto pare, sono due sorelle gemelle.

Aka7Even e Lda: le fidanzate

Dopo aver condiviso insieme l’esperienza di Amici sembra che LDA e Aka7even si siano trovati a condividere qualcosa anche in amore: i due sono entrambi impegnati con le sorelle Galluccio, gemelle dotate di straordinaria bellezza. Lda è stato il primo a uscire allo scoperto con Miriam Galluccio, con cui si è scambiato alcuni like e messaggi sui social (senza però ufficializzare mai quella che per molti è una liaison data per certa).

La fidanzata di Aka7Even

Aka7even invece starebbe frequentando Francesca Galluccio, la sorella di Miriam in tutto e per tutto simile a lei (le immagini di un bacio infuocato tra i due sono presto rimbalzate sui social).

In tanti tra fan, amici e colleghi sono impazienti di saperne di più sulle liaison romantiche dei due artisti che, finora, sono sempre stati riservati per quanto riguarda la loro vita privata.

In passato Aka7even è stato legato a Martina Miliddi, che ha condiviso con lui la sua esperienza ad Amici.

La storia tra i due si è conclusa in un nulla di fatto e sulla questione non sono emersi ulteriori particolari.