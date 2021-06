Aka7even in ricordo di Michele Merlo: “Realizzerò un pezzo per lui”

Alla dolorosa scomparsa di Michele Merlo, in arte Mike Bird, Aka7even ha commentato sui social precisando la voglia di scrivere un pezzo in sua memoria

La tragica scomparsa di Michele Merlo ha ovviamente sconvolto tutto il mondo dello spettacolo, primi tra tutti i concorrenti di Amici, talent che aveva lanciato lo stesso cantante vicentino. Spentosi a soli 28 anni nella serata del 6 giugno 2021, Mike Bird era stato ricoverato con urgenza in rianimazione per via di una leucemia fulminante, che gli aveva provocato un’emorragia cerebrale.

Tra i tanti amici e colleghi che lo stanno ora ricordando con estremo cordoglio si è fatto sentire anche Aka7even, reduce dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Il messaggio di Aka7even per Mike Bird

Precisando dunque di non trovare le parole, il giovane artista ha pubblicato un tweet molto commovente, anticipato peraltro da un appello ai fan dove chiedeva di pregare per l’amico, già in condizioni molto gravi.

Miky ha bisogno di noi. Fategli sentire tutto il calore che avete dimostrato a me da quando abbiamo iniziato questo percorso insieme. 🥺❤️ — Aka 7even (@Aka7evenreal) June 6, 2021

Purtroppo adesso non può fare altro che esprimere le proprie condoglianze, confermando tuttavia la grande stima verso il collega. Aka7even, al secolo Luca Marzano, ha di fatto spiegato quanto avrebbe voluto collaborare con Mike Bird, annunciando l’intenzione di dedicargli un brano.