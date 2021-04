Aka7Even, prima di Amici tentò il successo a X Factor

Aka7Even, giovane concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha preso parte a X Factor nel 2017.

Aka7Even, giovane cantante originario di Santa Maria la Carità di Napoli, è uno dei nuovi concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Nel 2017 aveva tentato la scalata verso il successo partecipando a X Factor.

Aka7Even a X Factor

Come molti altri artisti anche Aka7Even, giovane cantante napoletano, ha tentato il successo in diversi talent tv, e prima di approdare ad Amici ha preso parte a X Factor, dove ha ricevuto 4 sì esibendosi sulle note di When I Was Your Man.

All’epoca il cantante si presentò col suo vero nome, ovvero Luca Marzano.

Durante la sua partecipazione a X Factor il cantante ha rivelato che la musica sarebbe riuscita a salvarlo nei periodi più difficili della sua vita e ha confessato che precedentemente, proprio grazie ad essa, sarebbe riuscito a superare le difficoltà dovute alla sua degenza in ospedale. Lui stesso infatti ha ammesso di essere entrato in coma a causa di crisi epilettiche: “Studio pianoforte da circa quattro anni e vivo di musica 24 ore u 24, la mia vita è ricominciata nel 2008 dopo aver avuto delle crisi epilettiche che mi hanno portato ad un coma durato circa una settimana.

Mentre ero in coma avevo delle cuffiette con la musica di mio fratello Domenico ed iniziai a piangere, da lì capirono i miei genitori che c’ero ed ero vigile. Risvegliato dal coma ho detto ‘voglio suonare il pianoforte’”.