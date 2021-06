Aka7Even scrive a Fedez: “Collaboriamo?”, la risposta del rapper

Dopo il successo ottenuto ad Amici, attraverso i social Aka7Even ha chiesto a Fedez di collaborare con lui.

Dopo la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi e dopo quella ad X Factor (nel 2017) il rapper Aka7Even ha proposto – via social – a Fedez di collaborare con lui.

Aka7Even: la proposta a Fedez

Dopo i primi successi raggiunti dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi Aka7Even ha proposto a Fedez di collaborare con lui e il rapper ha risposto in maniera affermativa.

“Collaboriamo?”, ha scritto semplicemente il giovane rapper al marito di Chiara Ferragni, che sui social ha risposto: “Daje!”. Curiosamente fu proprio Fedez a “bocciare” Aka7Even durante il suo provino a X Factor. Il marito di Chiara Ferragni, pur lodando il talento del giovane collega, non lo ritenne ancora pronto per calcare il palco del famoso talent show. In tanti sperano che tra i due possa nascere davvero una collaborazione in futuro, ma per il momento sulla questione non vi sono conferme.

Fedez: la nuova collaborazione

Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2021 (grazie al brano scritto insieme a Francesca Michielin, Chiamami per nome) Fedez ha recentemente annunciato la sua collaborazione con Achille Lauro e Orietta Berti per il brano Mille. I tre artisti si sono incontrati proprio durante l’ultima edizione del Festival condotto da Amadeus, ed è probabile che lì sia sbocciata l’idea di una futura collaborazione tra i tre.

I fan sui social sono impazienti di saperne di più sul brano realizzato dai 3 artisti, la cui uscita è prevista l’11 giugno.

Fedez: il trasloco e la seconda figlia

Il 23 marzo scorso il rapper è diventato padre per la seconda volta: lui e Chiara Ferragni hanno dato il benvenuto alla loro seconda figlia, Vittoria Lucia Ferragni. La coppia ha rivelato via social che molto presto traslocheranno in una nuova casa più grande sempre nel quartiere di City Life a Milano (dove sono in affitto già da diverso tempo). “Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme”, ha dichiarato l’influencer, e ancora: “Quella in cui stiamo adesso è in affitto. Stiamo benissimo ma ora abbiamo trovato la casa dei nostri sogni”. In tanti non vedono l’ora di conoscere le novità riguardanti la coppia, che come sempre sui social non manca di aggiornare i propri followers sulle novità riguardanti la loro vita privata.