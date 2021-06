Aka7even si è diplomato: “Non è stato facile”

Aka7even ha conseguito il diploma di maturità e lui stesso lo ha annunciato ai fan tramite social.

Dopo Tommaso Stanzani anche Aka7even, al secolo Luca Marzano, ha annunciato di essersi diplomato alla maturità.

Aka7even diplomato: l’annuncio

Anche Luca Marzano alias Aka7even quest’anno ha dovuto affrontare gli esami di maturità. Lui stesso ha dato l’annuncio ai fan dei social, dove ha scritto: “Ah comunque mi sono diplomato.

Studiavo nel van, tra un Instore e l’altro”. Come lui anche gli altri ex concorrenti di Amici tornati a scuola dopo l’avvenura nel talent show hanno rivelato di aver avuto non poche difficoltà a conciliare lo studio con i loro nuovi impegni musicali.

Tommaso Stanzani, tornato sui banchi di scuola dopo aver detto addio ad Amici, qualche giorno fa ha scritto sui social: “Devo essere onesto ritornare tra i banchi di scuola dopo diversi mesi non è stato per niente facile.

Ero appena uscito da “amici” e neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo ero di nuovo al mio banco con tre interrogazioni al giorno. Non è stato facile recuperare tutto ma per fortuna i miei genitori hanno insistito e con l’aiuto di qualche prof sono riuscito ad arrivare qui. Finalmente ho concluso un percorso iniziato 5 anni fa e riguardando indietro posso dire di essere finalmente MATURO”. Come loro anche Giulia Stabile, vincitrice di questa ultima edizione di Amici, è tornata sui banchi di scuola ed è stata accolta dai suoi compagni di scuola con un lungo applauso.

Aka7even: il successo musicale

Dopo aver preso parte ad Amici di Maria De Filippi Aka7even ha raggiunto importanti traguardi dal punto di vista musicale e con il suo singolo Loca ha sfonda i 50 e si è portato in 47sima posizione nelle classifiche delle radio italiane. Sui social si è anche sparsa la voce che Aka7even abbia iniziato una nuova frequentazione sentimentale dopo aver rotto con Martina Miliddi.

Aka7even e Martina Miliddi: la rottura

Ad Amici di Maria De Filippi Aka7even aveva vissuto una storia d’amore con Martina Miliddi, poi conclusasi in un nulla di fatto. Oggi la ballerina è uscita allo scoperto con Raffaele Renda, ma a proposito della sua rottura da Aka7even ha dichiarato che, dopo l’esperienza nel famoso talent show, si sarebbero separati pacificamente. Aka7even nel frattempo è stato paparazzato con l’ex allieva de Il Collegio Alice De Bortoli.