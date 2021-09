Aka7even, un ragazzo di “platino” con le idee chiare in testa

Milano, 15 set. (askanews) – Aka7even, reduce dall’esperienza ad Amici 20, ha dimostrato di non essere solo un prodotto televisivo, sta vivendo infatti un grande momento nella sua carriera. La sua hit “Loca” ha raggiunto il triplo disco di platino. E anche il suo primo album, “Aka7even”, è stato premiato con il disco di platino.

“Loca è nata pensando di fare un tormentone per l’estate, ma non mi aspettavo questi numeri, platini su platini, tutto così enorme, però è una bella soddisfazione anche perchè l’album è andato alla grande, sopra le mie aspettative, è un album versatile, dove non è semplice vedere il concept, ma vederlo platino è una doppia soddisfazione perchè c’è un bel lavoro dietro”.

Il suo album è frutto di una importante ricerca musicale che si ispira prevalentemente a sonorità americane. Nonostante la giovane età, Aka7even si dimostra molto saggio e con i piedi per terra. Le basi del suo successo sono queste.

“Sicuramente il tanto lavoro e l’educazione che mi ha dato la mia famiglia, i valori. Io cerco sempre di pensare da dove vengo e chi ero prima, ma sono esattamente quello che sono adesso.

L’aiuto delle persone che mi sono vicine ha fatto sì che io abbia un percorso abbastanza solido, che mi aiuta a non cadere, perchè se finisci nella voragine è finita”.

Luca Marzano, in arte Aka7even, è consapevole che è necessaria la giusta mentalità per affrontare il propria strada e intanto pensa ai live per il prossimo anno.

“È giusto riguardarsi un attimo per sperare un domani di far riprendere tutto, preferisco ‘non divertirmi’ per divertirmi più a lungo domani”.