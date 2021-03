Akash, la frequentazione con Giovanna Abate e la chat segreta

Giovanna Abate frequenta Akash Kumar ma la rivelazione è stata accompagnata dalla scoperta di una chat segreta del modello con un’altra donna.

Nel corso di un’intervista, l’ex tronista di “Uomini e donne” Giovanna Abate ha confermato di aver avviato una frequentazione con Akash Kumar, reduce dall’esperienza de L’Isola dei Famosi. Tuttavia, sembra la Abate non fosse l’unica donna alla quale il modello dedicasse le proprie attenzioni.

Giovanna Abate e la frequentazione con Akash Kumar

Giovanna Abate ha rivelato di intrattenere una frequentazione con Akash Kumar, raccontando di aver conosciuto il modello durante le festività natalizie e di aver trascorso insieme gli ultimi giorni di dicembre. In seguito, i due non hanno più avuto modo di rivedersi ma hanno deciso di continuare a sentirsi per approfondire la conoscenza reciproca.

In merito alla sua vita sentimentale, tuttavia, Akash Kumar ha spesso dichiarato di aver affrontato una crisi d’amore durata circa 7 anni, che gli ha causato enorme sofferenza e attacchi di panico, pur non rivelando mai l’identità della donna a cui è stato legato.

Il passato amoroso del modello è stato confermato dall’ex tronista che, però, ha anche ribadito il forte legame che si è, fin da subito, instaurato con l’uomo, spiegando: “È una persona molto particolare, però ha un animo buono”.

La chat segreta di Akash con una “finta” fidanzata

A ogni modo, le certezze e l’entusiasmo ostentati da Giovanna Abate nei confronti della frequentazione avviata con l’ex naufrago sono vacillate nel momento in cui ha scoperto l’esistenza di una chat in cui Akash Kumar tenta di convincere una ragazza a recitare il ruolo della sua fidanzata e presenziare nello studio del programma condotto da Ilary Blasi durante la trasmissione delle puntate.

Sulla base delle prime indiscrezioni trapelate in merito alla vicenda, sembra che il modello volesse fomentare il gossip e accendere i riflettori su di sé.

La notizia è stata accolta con sgomento da Giovanna Abate che ammesso di avere avuto, sino a quel momento, la convinzione di essere l’unica donna frequentata da Akash. A questo proposito, infatti, ha confessato: “Sapere che, a oggi, potrei essere valutata una delle tante mi dà tanto fastidio. Tanto”.

Subito dopo, si è affrettata a dichiarare di non essere lei la ragazza “ingaggiata” per fingersi la sua fidanzata con la produzione de L’Isola dei Famosi.