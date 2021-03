Akash Kumar contro Andrea Zelletta: “No, io non conosco i comodini ragazzi”.

Akash Kumar dopo la sua uscita dall’Isola Dei Famosi, sta continuando a far parlare e discutere di se. Dopo aver attaccato Ilary Blasi, Tommaso Zorzi, adesso è il turno di Andrea Zelletta. Come tutti sanno, il modello pugliese ha preso parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove si è classificato quinto.

Nel corso della sua permanenza nella casa, Franceska Pepe lo aveva chiamato “comodino”. Questo appellativo, lo ha un po’ contrassegnato nel corso di tutto il suo percorso nel reality di Canale 5. Akash, che fa anche lui il modello, ha risposta alla domanda di qualche fan e non ha mancato di tirare al Pugliese alcune frecciatine. “Se conosco Zelletta? No, io non conosco i comodini ragazzi. Dite che Andrea Zelletta è un vero modello e non io? Infatti dopo Ballando con le Stelle io ero da Armani, lui… non lo so ma non era con me.

Se parliamo di carriera a 6 anni ero in Benetton. Con Zelletta ho pure litigato”.

Le parole di Akash Kumar

“Comunque tornando al discorso modelli, di solito quando fai televisione nella moda non entri più. Io invece ho fatto Ballando e mi hanno richiamato in Armani, sia per le sfilate che per alcune campagne. Quindi questo significa che tanto è dovuto dal tuo atteggiamento. Se sono più bello di Andrea? Sono uno dei 50 uomini più belli del mondo quindi vedete voi”.

Così ha poi concluso Akash su Instagram.