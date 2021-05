Akash Kumar contro Andrea Cerioli: “Cetriolo ti credi un fenomeno”

Dopo che si è offeso all'Isola dei Famosi 2021 Akash Kumar si è sfogato via social contro Andrea Cerioli.

Akash Kumar si è scagliato via social contro Andrea Cerioli che, nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, ha dato segno di non riconoscerlo.

Akash Kumar contro Andrea Cerioli

Attraverso i social Akash Kumar ha dato contro ad Andrea Cerioli, naufrago dell’Isola dei Famosi che ha ribattezzato “cetriolo”.

A quanto pare il modello si sarebbe offeso poiché Cerioli avrebbe dato segno di non averlo riconosciuto quando lui gli ha rivolto la parola durante la trasmissione.

“Ci siamo visti due volte. L’ho conosciuto dieci anni fa, abbiamo fatto due tavoli insieme, non lo conosco bene”, ha poi precisato l’ex volto di Uomini e Donne. Kumar è sbottato via social scrivendo: “GF, i tronisti devono fare questo. Perché nella moda sarebbero il nulla.

Cetriolo porta rispetto. Brando Giorgi che ha una carriera che tu la puoi solo sognare. Forse Perché ti lamenti troppo. Sono tutti modelli. Nemmeno nelle pubblicità dell’Upim li ho visti. E poi fanno i tronisti e ci credono fenomeni. Giulio Berruti e Cesare Bocci insegnate a questi qualcosa. Trash e la moda sono due mondi diversi. Torno nel mio mondo. Vorrei vedere Andrea Cerioli apparte GF Trono. Cosa hai fatto? Ignazio Moser chiedi a Ignazio la mia carriera.

Dieci anni manco ti facevano entrare al Papete“.

Akash Kumar contro Ilary Blasi

Oltre ad essersela presa con Andrea Cerioli durante l’ultima puntata del reality show Cerioli ha battibeccato persino con la conduttrice Ilary Blasi. Qualche giorno fa infatti il modello aveva annunciato via social che non avrebbe più preso parte al programma, salvo poi ripensarci. Quando era entrato in studio Ilary lo aveva punzecchiato per questo motivo e Kumar, visibilmente offeso, aveva minacciato di lasciare lo show.

Akash Kumar: le critiche all’Isola dei Famosi

Sui social molti hanno criticato Kumar per essersi preso “troppo sul serio” all’Isola dei Famosi 2021. Sui social il modello ha continuato a polemizzare lasciando intendere di voler restare forte nelle proprie posizioni. Nei mesi scorsi è finito al centro della bufera anche per il presunto “intervento” agli occhi e per il suo vero nome. Kumar ha sempre replicato tramite social sostenendo che il colore dei suoi occhi fosse realmente azzurro ghiaccio e più volte ha dato contro coloro che hanno messo in dubbio la veridicità dei suoi racconti.