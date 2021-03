Akash Kumar ha postato una foto in cui è ritratto da bambino, peccato che l'immagine non fosse realmente sua.

Dopo le ipotesi circolate in merito al colore dei suoi occhi, Akash Kumar ha scritto un post piuttosto polemico con una foto che sembrerebbe ritrarlo da bambino. Non c’è voluto molto prima che i fan notassero che il bambino in questione non fosse il modello.

Akash Kumar: la foto da bambino

Akash Kumar ha postato una foto in cui sembrava lasciar intendere che il bambino protagonista dell’immagine fosse lui. Peccato che l’immagine fosse una delle prime ad apparire cercando su Google “indian kids with blue eyes” e ovviamente molti utenti se ne sono accorti in un batter di ciglia (facendolo notare tra i commenti all’immagine che Kumar ha prontamente rimosso). Nella didascalia al post Kumar aveva anche lasciato intendere che la donna insieme al bambino fosse sua zia: “Prima di giudicare, informatevi… invidia!”, aveva scritto il modello, e ancora: “ciao zia che mi lasciato in questo mondo di apparenza….

sarai sempre nel mio cuore”.

Nei giorni scorsi Amedeo Venza aveva pubblicato le immagini del passaporto del modello, dove il colore degli occhi veniva effettivamente archiviato come “azzurro”. Al salotto tv di Barbara D’Urso il chirurgo Giacomo Urtis aveva ipotizzato invece che Kumar potesse essersi sottoposto a un intervento chirurgico che gli avesse consentito di cambiare il colore degli occhi.

Sulla vicenda al momento non esistono ulteriori conferme, ma il modello continua a sostenere che il colore dei suoi occhi sia effettivamente azzurro.