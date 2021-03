Akash Kumar su Ilary Blasi: “ Se non fosse che è la moglie di Torri Francesco io non saprei chi è”.

Akash Kumar continua a far discutere. La sua permanenza all’Isola dei famosi è stata breve ma intensa. In solo una settimana, infatti, tutti hanno parlato di lui. Una volta uscito dal reality, in attesa di tornare in Italia, visto che è ancora in Honduras per la quarantena obbligatoria, il modello indiano non ha perso tempo a lanciare frecciatine.

Non solo contro Tommaso Zorzi, ma anche contro Ilary Blasi, la conduttrice del reality di Canale 5. Tra le varie cose ha detto che, se Ilary non fosse la moglie di Totti, non avrebbe avuto successo. “No io non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Torri Francesco io non saprei nemmeno chi è quella. Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo.

Ma questo modo avrò di, em no zio io sono un top model, fatele voi sei sfilate campagne a New York e a Londra. Fatele voi quando sei anni fai le Benetton fatele. […]”.

Le parole di Akash Kumar

“Non è finita qui. Tutti quelli che non mi conoscono vanno dalla d’Urso a prendersi 2 soldi, ma io non li conosco. Quindi è tutta questione di denaro e a me il denaro non manca.

E voi maschi che dite che non faccio nulla, fate la metà delle cose che ho fatto io! Lo so ragazzi che sono troppo bello, mi avevano detto di restare a New York e non tornare in Italia”. Così ha continuato. Insomma, pare proprio che Akash abbia il dente avvelenato contro tante persone. Sicuramente, una volta tornato in Italia, avrà modo di chiarire con tutti.