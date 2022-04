Akash Kumar si è fidanzato: “Sono molto innamorato, è straordinaria”

Akash Kumar si è fidanzato: il modello dagli occhi di ghiaccio ha trovato una ragazza senza grilli per la testa.

Nuovo amore per Akash Kumar. Il modello ha confessato di essersi fidanzato con una ragazza che è riuscita a comprendere appieno il suo essere. Chi è la fortunata? La giovane non appartiene al mondo dello spettacolo ed è un’hostess.

Akash Kumar si è fidanzato

Intervistato dal settimanale Novella 2000, Akash Kumar ha confessato di essersi fidanzato. Da qualche tempo, nella sua vita è entrata una ragazza di nome Bianca Bassi. Di professione hostess, è lontana anni luce dal mondo dello spettacolo, motivo per cui l’ha attratto ancora di più. Il modello ha ammesso:

“Sono innamorato, dopo un periodo che sembrava tutto in salita da un punto di vista sentimentale, ho trovato una ragazza di cui sono innamoratissimo”.

Akash e la fidanzata hanno molte cose in comune, compresa la passione per i viaggi.

La fortunata si chiama Bianca Bassi

Kumar ha confessato alla rivista diretta da Roberto Alessi che Bianca l’ha conquistato perché è una ragazza senza troppi grilli per la testa. Non è alla ricerca di popolarità e non ha nessuna intenzione di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Il modello ha ammesso:

“E’ una ragazza straordinaria. (…) Di famiglia per bene, una donna di carattere, che fa la hostess, viaggia molto”.

Akash ha finalmente trovato la serenità sentimentale che cercava da tempo e il fatto che Bianca non sia alla ricerca di fama lo rende molto tranquillo.

Il viaggio è il filo conduttore del loro amore

Il modello dagli occhi di ghiaccio ha aggiunto:

“In questo siamo molto simili, visto che il mio lavoro di modello mi porta a muovermi in continuazione”.

I viaggi sono il filo conduttore del loro rapporto. Entrambi, per via del lavoro, sono costretti a vaggiare molto e questo non rappresenta un problema per nessuno dei due.