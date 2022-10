Akash Kumar verso il GF Vip: tutti i dettagli

Secondo indiscrezioni Akash Kumar sarà uno dei prossimi concorrenti del GF Vip. Tutto quello che c'è da sapere.

Nelle ultime ore al GF Vip Giaele De Donà e Alberto De Pisis hanno parlato dell’ingresso di un concorrente che molti credono sarebbe Akash Kumar.

Akash Kumar verso il GF Vip

Dopo le esperienze fatte all’Isola dei Famosi, a Ballando con le Stelle e a Ciao Darwin Akash Kumar entrerà nella casa del GF Vip? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete dopo che Giaele De Donà e Alberto De Pisis, attuali concorrenti del reality show, hanno svelato che presto entrerà nella Casa un concorrente “narciso” il cui nome inizierebbe con la A.

In molti sui social credono che si tratti proprio di Kumar.

Giaele De Donà, che ha fatto il casting con la persona in questione, ha ammesso: “Ha fatto il casting, doveva entrare un ragazzo, tipo quelli di cui stavamo parlando prima. Un super narciso, ma una cosa davvero pazzesca. Oddio sì il nome comincia con la A! Lo conosco da anni e con lui ho anche avuto qualcosa. Quando mi hanno detto ‘guarda che forse entra lui’.

Ti giuro che… Non possiamo dire il nome completo. Amore lui ti giuro, guarda, lui incarna il narciso. E poi amore, appena arrivata a Milano a 18 anni l’ho conosciuto. Se veramente lo fanno entrare lasciamo stare“.

Per il momento Akash Kumar non ha rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti sono curiosi di sapere se davvero prenderà parte al programma e quali sorprese riserverà al pubblico del reality show.