La notizia, per certi versi decisamente spiazzante, l’ha data in queste ore Al Arabya: la Lega araba riammette la Siria dopo il 2011 e secondo il canale maggioranza dei paesi avrebbe votato a favore di una risoluzione di reintegro del paese.

Gli screzi con Ankara per situazioni simili

In passato c’erano stati molti screzi fra lega Araba e la Turchia di Recep Erdogan per alcune risoluzioni contro Ankara a cui il consiglio dei ministri si era opposto, ma oggi la notizia è molto diversa. Sarebbe quella per cui la maggioranza dei Paesi membri della Lega Araba ha votato questa mattina a favore del reintegro, “a determinate condizioni”, della Siria nel consesso inter-arabo. Il tutto sarebbe stato fatto oggetto di deliberazione a distanza di più di un decennio dalla sua espulsione a seguito delle violenze armate scoppiate nel Paese nel 2011.

La Lega araba riammette la Siria

La tv panarabo-saudita al Arabiya ha dato la notizia per prima ed ha citato in merito il suo corrispondente presso la sede dell’organizzazione inter-araba al Cairo. Proprio nella città egiziana si era svolta oggi una nuova riunione tra i ministri degli Esteri dei Paesi membri della Lega Araba. Ci sarebbero comunque delle precondizioni che non sono state rese note ed il reintegro avrebbe effetto immediato ma Damasco dovrebbe poi rispettare le condizioni poste.