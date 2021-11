Al Bano Carrisi: “Perché so che Ylenia si è buttata nel fiume”

Al Bano Carrisi è tornato a rompere il silenzio in merito alla scomparsa di sua figlia Ylenia, avvenuta nel 1994.

Al Bano Carrisi: la figlia Ylenia Carrisi

Al Bano Carrisi non ha mai creduto alla notizia della scomparsa di sua figlia Ylenia e si è ormai da tempo arreso al fatto che la ragazza sia morta nel gennaio del 1993, anno in cui la sua famiglia ha smesso di avere sue notizie.

Il corpo di Ylenia non è mai stato trovato e anche per questo sua madre, Romina Power, non si è mai arresa alla speranza di poterla un giorno riabbracciare. “Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississippi, io appartengo all’acqua. Lì, ho rivisto mia figlia e ho capito che si era buttata nel fiume. Nell’ultimo anno era cambiata, era andata a scrivere un libro sugli homeless in Belize.

Romina, invece, pensa che l’hanno drogata ed è da qualche parte”, ha dichiarato Al Bano, che ha parlato per l’ultima volta con sua figlia per via telefonica il 31 dicembre 1993. Negli anni gli investigatori hanno seguito diverse tracce nella speranza di ritrovare Ylenia ma purtroppo della ragazza non è mai stato rinvenuto nulla.

Al Bano Carrisi: la separazione da Romina

Al Bano ha anche smentito l’ipotesi che Ylenia possa aver deciso di troncare i rapporti con la famiglia per il troppo dolore provato quando i suoi si sono detti addio.

Il cantante di Cellino San Marco ha infatti precisato che lui e Romina Power si fossero separati già da diverso tempo: “Il suo amore ha iniziato a spegnersi nel ’90. Si era stancata delle tournée e anche della mia voce. Mi diceva: sul palco, mi spacchi i timpani. Ha avuto un cambio di personalità”, ha affermato, e ancora: “Era tornata quella della Roma degli artisti”. “Ci siamo lasciati male. Quanti soldi di avvocati ho dovuto spendere…

Qualcuno pagato a rate”.

Al Bano Carrisi: l’ex moglie Romina Power

Romina Power e Al Bano Carrisi, che insieme hanno avuto quattro figli, sono riusciti a rappacificarsi nel corso degli anni. La cantante statunitense non ha mai abbandonato la speranza di rivedere un giorno sua figlia Ylenia e sui social ogni anno (nella data del compleanno di sua figlia) non manca di condividere messaggi d’affetto a lei dedicati.