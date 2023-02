Al Bano Carrisi: "Sarei rimasto con Romina per sempre"

Al Bano Cawrrisi è tornato a parlare della sua vita pivata, dei dolori vissuti nel suo passato e della sua storia d’amore con Romina Power.

Al Bano Carrisi: la confessione su Romina

Oggi Al Bano Carrisi sembra finalmente aver ritrovato la serenità accanto a Loredana Lecciso, la compagna con cui fa coppia fissa dalla fine degli anni ’90 e con cui ha avuto i suoi due figli più piccoli, Jasmine e Al Bano Jr. Il cantante continua a collaborare con la sua ex moglie, Romina Power, con cui ha avuto i suoi primi quattro figli.

In merito al suo legame con Romina, Al Bano ha dichiarato:

“Quando io mi sono messo con Romina, già sapevo che il nostro matrimonio sarebbe finito ma dentro di me dicevo: ‘Durerà un mese, durerà un anno, due o tre anni non mi interessa, ma non voglio perdermi neanche un minuto senza di lei’ perché ero talmente preso e innamorato. Mi piaceva tutto di lei, sapevo che cosa sarebbe succeso, ma non avrei mai immaginato che sarebbe durato trent’anni”, ha confessato Al Bano, che ha anche aggiunto che non avrebbe mai lasciato la cantante.

“Quando è successo ho dovuto accettarlo. Ho atteso molto perché in casa mia la parola divorzio non è mai esistita, invece a casa di Romina da parte di padre 3 divorzi, da parte di madre divorzi… Io avrei fatto ciò che mio padre e mia madre hanno fatto tutta la loro vita […] sarei rimasto con lei tutta la vita. Perché Romina ed io abbiamo fatto un duo? Perché mio padre e mia madre avevano fatto un duo nella vita.

Sarebbe stato bello invecchiare con lei”, ha ammesso il cantante di Cellino San Marco, specificando quindi che sarebbe stata Romina a decidere di mettere fine alla loro unione. I fan dell’ex coppia sperano ancora oggi di vederli insieme, ma entrambi hanno specificato che questo non accadrà mai. Al Bano e Romina hanno oggi un ottimo rapporto d’amicizia e la cantante non ha mancato di scagliare alcune frecciatine infuocate contro Loredana Lecciso, con cui non correrebbe buon sangue.