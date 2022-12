Al Bano: con chi trascorrerà il Natale e il regalo per Loredana Lecciso

Al Bano Carrisi ha svelato alcuni retroscena sul suo Natale 2022 e ha confessato anche cosa regalerà alla sua dolce metà, Loredana Lecciso.

Al Bano: il Natale

Dopo aver smentito i gossip in merito alla sua presunta amante spagnola Al Bano è pronto a godersi le feste in famiglia nella vera tradizione Pugliese. Il cantante di Cellino San Marco ha assicurato che trascorrerà il Natale con i suoi familiari (esclusa la figlia Cristel, che quest’anno resterà in Croazia con la famiglia del marito). Con il cantante ovviamente sarà sempre presente la sua compagna, Loredana Lecciso, con cui sembra aver ritrovato la serenità dopo un periodo non semplice.

Al Bano ha confessato che regalerà alla sua dolce metà un abito elegante da poter indossare durante le feste e ha detto che per lui non esisterebbe regalo migliore che poter trascorrere questi momenti con lei e la sua famiglia.

“Siamo stra-amici. Della famiglia Lecciso, che stimo molto, mi piace che sono persone intelligenti. Mi trovo benissimo e posso parlare con loro di qualsiasi tematica”, ha ammesso.

La presunta amante

Di recente Al Bano ha minacciato d’intraprendere azioni legali contro una donna spagnola che ha dichiarato a mezzo stampa di aver avuto una relazione con lui nel 2019. Il cantante ha smentito con fermezza la vicenda e ha fatto sapere che anche la sua compagna, Loredana Lecciso, non vi avrebbe mai creduto. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? Per il momento Al Bano non si è più pronunciato sulla questione.