Al Bano è un fiume in piena e dopo aver parlato della ex Romina Power spiega il il sesso con Loredana Lecciso

Un tema molto scottante affrontato con la consueta franchezza, Al Bano e il sesso con Loredana Lecciso, di cui ha detto: “Come il cibo quando hai fame”. Il popolare cantante compie 80 anni ed ha raccontato diversi aspetti della sua esistenza in numerose interviste. Dalla tragica scomparsa della figlia Ylenia ai motivi per cui sarebbe finita con Romina Power, a suo dire per colpa della droga.

Insomma, il grande Al Bano Carrisi compie 80 anni e malgrado una carriera da incorniciare lui non ha alcuna intenzione di fermarsi. E per il suo compleanno ha elargito pareri e ricordi. I media spiegano che già Al Festival di Sanremo, nella seconda serata – insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri – Al Bano era stato protagonista di una sfida a colpi di classici della canzone. Una specie di modo per avviare le “celebrazioni” per i suoi 80 anni.

“Sesso come il cibo: se ne hai bisogno devi nutrirti”

E il sesso? Da quanto si apprende su Leggo tra lui e Loredana Lecciso la passione è ancora accesa. Ha detto Al bano senza remore: “Il sesso è come il cibo: quando ne hai bisogno, devi nutrirti“. Insomma, il cantante ha lasciato intendere di non disdegnare affatto i piaceri di talamo con la moglie. Poi l’affermazione chiave su quale sarebbe il giorno che sceglierebbe in questi 80 anni da mettere in bacheca se dovesse scegliere: “Nessuno, per non fare dispetto a tutti gli altri di un’esistenza senza rimpianti“.