Al Bano e la presunta amante spagnola: la reazione della Lecciso

Una donna spagnola di nome Patricia Donoso sostiene di esser stata l’amante di Al Bano Carrisi per quasi tre anni.

Il cantante ha replicato alla vicenda e ha svelato come avrebbe reagito Loredana Lecciso.

Al Bano Carrisi e la presunta amante

Nei gioni scorsi Al Bano è balzato agli onori delle cronache a causa del clamore generato dalle dichiarazioni di una donna spagnola di nome Patricia Donoso, che ha sostenuto di esser stata l’amante per quasi 3 anni. Il cantante ha subito smentito la questione e ha promesso di agire per vie legali e, nel frattempo, ha anche fatto sapere che la sua storica compagna, Loredana Lecciso, non ha mai creduto neanche per un istante alla vicenda.

“Loredana è una donna molto intelligente, non ha mai preso in considerazione il fatto”, ha affermato Al Bano.

Le accuse del conduttore

Sempre in Spagna Al Bano è stato anche accusato dal famoso volto tv Kiko Hernandez, che sostiene di non esser stato risarcito dal cantante per una cifra pari a 30mila euro. Al momento Al Bano non ha commentato la vicenda e in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione.

A quanto pare lui e Hernandez in passato sono finiti in tribunale e i 30mila euro che spetterebbero al conduttore sarebbero quelli di presunte spese legali che i giudici avrebbero condannato Al Bano a risarcire. Per adesso sulla vicenda non sono emersi ulteriori dettagli.