Al Bano è uno dei cantanti italiani più amati, non solo in patria ma anche all’estero. Oltre alle sue canzoni, l’artista è apprezzato anche per il look: sapete perché indossa sempre il cappello?

Al Bano: perché indossa sempre il cappello?

Sulla cresta dell’onda dal lontano 1965, Al Bano ha fatto la storia della musica italiana. Le sue canzoni, sia quelle che lo hanno visto sul palco con l’ex moglie Romina Power che da solista, sono famose in ogni angolo del globo. Da anni, ormai, l’artista di Cellino San Marco si presenta in pubblico sempre e solo con il cappello: vi siete mai chiesti perché?

Al Bano indossa sempre il cappello per due motivi

E’ stato lo stesso Al Bano, in diverse interviste, a spiegare perché indossa sempre il cappello. I motivi sono due: uno fisico, l’altro psicologico. Da anni, Carrisi soffre di alopecia, una problematica che comporta la perdita di capelli a chiazze. Il copricapo gli consente di nascondere una patologia che, evidentemente, lo mette a disagio.

Al Bano: il legame con il papà spiegato dal cappello

Oltre all’alopecia, Al Bano indossa sempre il cappello per un motivo sentimentale. Suo padre, al quale era molto legato, non si separava mai dal copricapo, tanto che è diventato una specie di segno distintivo della famiglia Carrisi. Il cantante, quindi, ha voluto portare avanti la tradizione familiare.