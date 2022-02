Al Bano, lite in strada con la figlia Romina: cos’è successo

Al Bano ha avuto un'accesa lite con sua figlia Romina Jr. Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo indiscrezioni Al Bano Carrisi avrebbe avuto un’accesa lite con sua figlia, Romina Jr, con cui i rapporti non sarebbero dei migliori.

Al Bano Carrisi: lite con Romina

Secondo i rumor in circolazione Al Bano avrebbe avuto un’accesa lite in strada con sua figlia, Romina Jr, che con lui avrebbe vissuto diversi alti e bassi.

La stessa attrice ha infatti ammesso che si sarebbe allontanata a soli 18 anni dalla famiglia per cercare se stessa negli States e non ha fatto segreto di sentirsi poco compresa da suo padre (al contrario della madre Romina, con cui avrebbe un ottimo rapporto). I due al momento non hanno confermato né smentito le voci riguardanti la loro presunta lite e in tanti si chiedono cosa sia successo davvero tra i due.

Romina Jr: lo sfogo contro Al Bano

Ospite con suo padre a Oggi è un altro giorno, Romina Jr non aveva fatto segreto di non sentirsi compresa da lui:

“Lui dice che è un grande psicologo, secondo me la prima caratteristica di uno psicologo è ascoltare. Lui invece cerca di sempre di trovare soluzioni. Te lo posso dire? Papà, parlando molto seriamente non credo di essere mai stata capita da te. Io non mi sono mai sentita compresa da te”, aveva dichiarato l’attrice, mentre suo padre aveva replicato: “Te ne sei andata in America, un figlio deve anche saper ascoltare il padre.

Visto che mi stai invitando a parlare, parlo”.

I due troveranno il modo di andare d’accordo in futuro? In tanti tra i loro fan sono in attesa di saperne di più.