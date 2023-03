Al Bano sulla guerra in Ucraina: "Sogno un concerto della pace a Mosca e Kiev"

Al Bano ha parlato in un'intervista della guerra in Ucraina e lancia un appello a Vladimir Putin

Il cantante classe 1943, Al Bano, è tornato nuovamente a parlare della guerra in Ucraina. Carrisi, che si era già espresso sul tema più volte in passato, è stato imbeccato sull’argomento durante un’intervista per ‘AdnKronos‘.

Ucraina, Al Bano sogna la pace: “Vorrei fare un concerto a Mosca e Kiev”

Al Bano ha un solo desiderio, in merito alla guerra in Ucraina che prosegue ormai da più di un anno, che il conflitto possa giungere presto al termine: “Questi negoziati devono portare la fine del conflitto. Se potesse aiutare la pace andrei a cantare sul Pripyat pure di notte, pure a -30 gradi. Vedere le immagini della gente disperata sotto le bombe, dei bambini con lo sguardo perso mi fa stare male.” Il nativo di Cellino San Marco lancia anche un appello: “Rinnovo l‘appello al presidente Putin e alla Nato perché si impegnino tutti al massimo per uscire da questa situazione orrenda.”

I ricordi del passato e l’augurio per il futuro

Il cantante ha fatto un passo indietro parlando della sua infanzia, per farne poi uno in avanti e mandare un augurio alle nuove generazioni: “Sono nato nel 1943: ho vissuto la guerra senza averla capita. Ero troppo piccolo ma il rumore delle bombe delle bombe mi è rimasto dentro. E mi auguro con tutto me stesso che i miei figli e i figli dei miei figli non debbano vivere queste esperienza di barbarie, di dolore, di paura.” Carrisi, al termine dell’intervista, lancia anche un avvertimento: “Attenti ai corsi e ricorsi storici: nel secolo scorso, dopo la Prima Guerra Mondiale arrivò la Spagnola. Spero proprio che oltre 100 anni di storia non siano passati invano e che non vogliamo proporre questa disgrazia al contrario, passando, dopo due anni di Covid, che ha già messo in ginocchio il mondo intero, alla Terza Guerra Mondiale.“