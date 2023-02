Al Bilaterale Biden-Lula parlano di democrazia, guerre e clima

Washington, 11 feb. (askanews) – Democrazia, fine dei conflitti e lotta al cambiamento climatico i temi al centro del bilaterale tra il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula e il suo omologo americano, Joe Biden, alla Casa Bianca. Biden in un tweet ha parlato di rafforzare lo “sforzo congiunto per combattere il cambiamento climatico, promuovere i diritti umani e lo sviluppo economico e rafforzare la democrazia nella nostra regione e in tutto il mondo”.

Mentre Lula, in un cinguettio poco prima, aveva scritto: “Ho detto al presidente Biden quello che aveva già detto al presidente Macron e al cancelliere Scholz sulla necessità di creare un gruppo che lavori per la pace e la fine della guerra nel mondo. È necessario smettere di sparare, altrimenti non c’è soluzione”.