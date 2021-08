Al Bioparco di Roma ghiaccioli rinfrescanti per gli animali

Roma, 16 ago. (askanews) – Caldo torrido, e anche al Bioparco di Roma come in altri parchi naturali nel mondo si distribuiscono ghiaccioli alla frutta per rinfrescare gli animali.

Come spiega Francesco Petretti, presidente del Bioparco: “Un’ondata di caldo eccezionale, e certamente alcuni animali che vengono dalle regioni tropicali sono meglio disposti a tollerare il caldo degli altri. Ma anche per loro bisogna inventarsi delle soluzioni, per esempio cambiando un po’ la dieta: incrementando l’acqua, gli zuccheri, la frutta e la verdura”

Idee valide per i lemuri che si divertono a giocare coi loro ghiaccioli al cocomero, frutto come si sa ricchissimo di acqua; ma anche per gli orsi del Bioparco.

Giulia Capobianco, dipartimento dei carnivori: “Gli orsi come tutti sanno sono onnivori, mangiano molta frutta anche in autunno, e anche loro soffrono il caldo in questo periodo come tutti noi. Aiuta un po’ fargli dei ghiaccioli”.