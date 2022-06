Al Cairo la danza multicolore dei dervisci egiziani

Milano, 9 giu. (askanews) – Piede sinistro, piede destro, braccia alzate e all’improvviso, è solo una festa di colori: in Egitto i dervisci danzano in un turbine di gonne colorate. Se Istanbul è nota per i suoi dervisci dalle lunghe vesti bianche che sono diventati patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’Unesco, al Cairo l’arte dei seguaci del sufi Jalal al-Din Roumi viene combinata a colori sotto il nome di “tannoura”, gonna in arabo.

“È come se stessi volando, non sento più il mio corpo, non sono più sulla terra, penso solo a Dio e nient’altro”, ha detto Ali Morsi, 25 anni.