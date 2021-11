Al centro “Le Due Torri” nasce il cinema più tech d’Europa

Roma, 4 nov. (askanews) – Il centro “Le Due Torri” di Stezzano (in provincia di Bergamo) cresce e guarda avanti. Dopo due anni, complicati, tra chiusure e distanziamenti, ora è il momento della ripartenza. L’ampliamento prevede 8mila metri quadrati completamente dedicati ai sapori, alla salute, allo sport e allo spettacolo, grazie al nuovo Cinema Arcadia, uno dei più tecnologici d’Europa.

La posa della prima pietra dell’ampliamento è avvenuta il 13 dicembre 2019: nessuno si sarebbe aspettato che, pochi mesi dopo, tutto il mondo avrebbe dovuto fare i conti con una pandemia.

Senza dimenticare che la provincia di Bergamo è stata uno dei centri maggiormente colpiti. Nonostante tutto, il cantiere è andato avanti.

Simone Maltempi, Amministratore Delegato di Altarea Italia: “Aver portato in porto un’operazione di questo tipo senza dubbio non è qualcosa di banale. Una nuova piazza del centro commerciale dedicata al tempo libero, parlo di cinema, fitness, ristoranti. Tutte attività che trovano spazio in questa nuova piazza”.