Al Ces di Las Vegas il prototipo futurista di Peugeot

Roma, 7 gen. (askanews) – Un prototipo per attirare le nuove generazioni di automobilisti. Al CES di Las Vegas, grande fiera dell’elettronica e dell’innovazione tecnologica, l’Inception Concept di Peugeot non è una vettura che troveremo in vendita ma un manifesto per il futuro.

La presenta Linda Jackson, direttrice generale del marchio Stellantis: “Questa è l’Inception Concept, è una vetrina; naturalmente il design è bellissimo, una vettura di cinque metri che è un manifesto di tutte le tecnologie che introdurremo l’anno prossimo e a partire dal 2025 e 2026.

Questa macchina quando ti avvicini ti dà il benvenuto, ti riconosce, crea il tuo profilo come anche quello del tuo partner o di altri. Quando entri reagisce subito, modifica la seduta, crea anche il profilo delle tue preferenze di guida”.

“Le automobili non sono più meccaniche, sono fatte di software ed è per questo che siamo qui al CES” prosegue la manager Peugeot. “Naturalmente è elettrica al 100% e ha un’abitacolo molto particolare, è l’evoluzione dell’i-cockpit Peugeot, per esempio come volante abbiamo il centro di comando Hypersquare che l’avvicina al mondo del gaming.

L’iperquadrato funziona come uno smartphone, con touch tap e swipe. Certo, cerchiamo di rivolgerci ai nostri clienti ma anche di attirare un nuovo pubblico”.

Dunque i comandi non passano per l’albero fisico di trasmissione ma per via elettronica. Nonostante la presentazione a Las Vegas, Peugeot non progetta di rientrare sul mercato statunitense: il marchio non fabbrica più vetture per gli Usa dal 1991 e dopo la fusione con Fiat-Chrysler nel 2021, la possibilità di un rientro è stata definitivamente abbandonata.

Peugeot però, ha confermato Linda Jackson, vuole espandersi in America del Sud, Medio Oriente, in Africa, in India e sul mercato del Pacifico.