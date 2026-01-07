Al Ces di Las Vegas Nvidia presenta la sua piattaforma AI

Las Vegas, 7 gen. (askanews) – Il colosso Nvidia ha lanciato la sua prima piattaforma Ai a sei chip dal Ces di Las Vegas. Si chiama Rubin, dal nome dell’astronoma americana Vera Rubin, ed è stata creata per l’era dell’IA agentica: i suoi chip calcolano più velocemente e consumano meno energia, secondo il ceo Jensen Huang.

“Vera migliora in performance, capacità di memoria” ha detto Huang definendo la novità un profondo cambiamento rispetto alla sua precedente generazione di architettura AI, Blackwell, lanciata alla fine del 2024.

L’azienda promette che il prodotto Rubin funzionerà cinque volte più efficientemente rispetto alle offerte precedenti, rispondendo in particolare ai bisogni energetici legati all’Ai, una preoccupazione crescente, e lavorando per mantenere la sua leadership nella fornitura dei chip .