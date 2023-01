Al Ces2023 di Las Vegas anche "la galleria dei flop" tecnologici

Roma, 7 gen. (askanews) – Anche la tecnologia fallisce, e al CES di Las Vegas, la fiera dell’innovazione elettronica, una speciale galleria quest’anno celebra anche i flop, perché dopo tutto dagli insuccessi si impara. Lo spiega Narek Vardayan, fondatore e CEO di Prelaunch.com:

“Questa si chiamava ‘la maschera Rejuvinique’ e l’idea era di indurire i muscoli per ridurre le rughe. E’ davvero strana e non ha funzionato.

Questa è la prima mostra dei flop che presentiamo al CES, alcuni celebri fallimenti di compagnie innovative molto famose. Volevamo mostrare che anche i grandi hanno fallito qualche volta”.

“Ci sono ragioni diverse dietro a un fallimento: problemi di squadra, di finanziamento, di microeconomia, ma il problema numero uno è che non c’è domanda per quel prodotto. La gente non lo vuole, qualunque sia il motivo. Ce ne sono tanti. Nike produsse un paio di occhiali incollati sulla faccia e la gente quelli non voleva usarli.

Twitter introdusse un telefono speciale per i tweet e la gente non voleva portarsi dietro un altro telefono solo per twittare”.

Tanti prodotti, telefoni, consolle, occhiali da sole che non sono piaciuti. Le grandi compagnie però stanno diventando più caute. Questa edizione del CES celebra una rinascita dalla crisi della pandemia, ma molti temono una nuova recessione e non è tempo di esperimenti falliti.