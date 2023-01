Al Ces2023 le vetture senza conducente fra speranze e problemi

Roma, 7 gen. (askanews) – Dovrebbero essere una delle grandi innovazioni del futuro: le vetture senza conducente, pensate per liberare gli umani dalla schiavitù del volante e in teoria per aumentare la sicurezza. Ma l’edizione 2023 del CES di Las Vegas, la maxi fiera della tecnologia, dimostra che la strada è ancora lunga nonostante i miliardi di dollari riversati dalle compagnie hi tech in questo settore. Le vetture che già esistono funzionano su tragitti specifici, o solo di notte e in zone limitate.

Per esempio la multinazionale ZF a Las Vegas propone uno shuttle senza freno a pedale e senza volante, pienamente autonomo. Per il capo delle soluzioni della mobilità autonoma Torsten Gollewski: “Rispetto ad altri settori della guida autonoma quello degli shuttle su tragitti dedicati apre maggiori opportunità di accedere al mercato e sulle strade pubbliche”.

Un po’ come una pista ciclabile insomma. Chris Stoffel, direttore del centro studi della Zoox, spiega che l’industria sa che il pubblico è ancora nervoso, e cerca di costruire fiducia anche spiegando i vantaggi della guida automatica: “Abbiamo sviluppato un abitacolo particolare, un ambiente che ti separa dalla strada, un po’ come una stanza che si muove per ridarti tempo libero”.

E ancora, altre applicazioni particolari riguardano i carrelli porta drink della TDK e in generale le piattaforme mobili per oggetti.

Varun Nagarajan è capo del Settore Strategico per la Cenntro e spiega: “uno dei nostri clienti, la Broadview Auto, ha costruito una macchinetta vendibevande sulla nostra piattaforma. Insomma riescono a customizzare l’hardware e il software e questa macchina può vendere nei parchi divertimenti e sui marciapiedi”.

Altre possibili applicazioni: pattuglie di sorveglianza con videocamere, o consegne a domicilio senza fattorini.

Quello che pare ancora lontano è l’arrivo sulle strade per i trasporti individuali, nel traffico cittadino.