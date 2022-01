Al cinema “Aline”, il film sulla vita di Céline Dion

Roma, 19 gen. (askanews) – “Aline”, il film di Valérie Lemercier ispirato alla vita di Céline Dion, arriva nei cinema il 20 gennaio, all’indomani della notizia dell’ennesimo rinvio, per motivi di salute, del tour della cantante canadese. Da diversi mesi sembra soffra di spasmi muscolarei gravi che le impediscono di esibirsi sul palco. Il film che ripercorre la storia della ragazzina prodigio era stato presentato all’ultimo festival di Cannes, e Variety lo aveva definito “il film più brillante degli ultimi anni presentato qui”.

E’ la stessa Lemercier a interpretare la cantante, che nel film si chiama Aline. Dion è nata con il dono di una voce straordinaria in una cittadina del Québec, in una famiglia con 14 fratelli, tutti appassionati di musica. Nel film della regista francese si vede che una madre molto volitiva e l’incontro con il produttore musicale che poi sposerà, trasformeranno quelle bambina in una star mondiale. Ma non è proprio una favola quella raccontata in “Aline”, perché è evidente che quella ragazzina è stata travolta da una cosa più grande di lei.

Il successo, la pressione, la fatica, gli impegni che l’amatissimo marito manager le fissava sembravano schiacciarla. Non sappiamo quanto ci sia di realtà e di finzione: Aline è una donna fragile, che crolla dopo la perdita del marito, suo mentore e suo sostegno, Céline, che ha venduto più di 250 milioni di dischi e cantato in tutto il mondo, per ora ha messo in pausa la sua carriera e rimanda i concerti, mentre sui social posta foto del marito scomparso.