Al colloquio di lavoro informa il titolare dell’azienda di essere incinta. E viene assunta

“Per correttezza devo dirlo, sono incinta”. Con queste parole una ventisettenne originaria di Cerreto durante un colloquio di lavoro. Che è stata poi assunta dal titolare dell’azienda.

Informa il titolare di essere incinta durante il colloquio di lavoro

Una bella storia quella riportata dal giornale “Il Tirreno”.

Che fa onore sia alla 27enne Federica Granai che a Simone Terreni, titolare dell’azienda “VopVoice”. E soprattutto fa capire come la gravidanza non rappresenti un “ostacolo” nella vita lavorativa di una donna se c’è la buona volontà di organizzare tutto con spirito di reciproca fiducia.

Durante il colloquio di lavoro infatti, all’ultimo step – dopo ben altri 5 superati – ha informato il titolare dell’azienda di essere incinta. E lui le ha risposto che era una bellissima notizia, non un problema.

“Non volevo tradire la fiducia di chi ha creduto in me”

“Per me la lealtà e la trasparenza sono alla base di tutto. Avrei potuto firmare il contratto in silenzio e mettere l’azienda di fronte al fatto compiuto. Ma non me la sono sentita. Era troppo grande l’opportunità che mi veniva offerta e non volevo tradire la fiducia di chi ha creduto in me”.

Una correttezza che evidentemente il titolare dell’azienda ha apprezzato oltre alle evidenti competenze dimostrate durante i due colloqui e le tre prove pratiche.

Tanto che è stata assunta.

“Spero altre aziende prendano esempio”

“Se racconto la mia storia è perché altre aziende possano prendere esempio quella nella quale lavoro io. Per capire che le donne, con i figli o senza, non sono un limite. E se una donna vale, vale e basta” ha affermato Federica che nel frattempo è diventata mamma di Diego.

“Un bambino non può mai essere un problema”

“Non era la prima volta che confermiamo una ragazza che mentre fa il suo periodo di prova resta incinta.

Da noi non conta se sei uomo o donna. Conta se sei bravo o no e se raggiungi gli obiettivi assegnati” Scrive Simone Terreni su facebook . “Spero presto che quello sguardo di paura che ho visto in Federica, sparisca presto dagli occhi di tutte le donne che devono comunicare ai propri datori di lavoro l’arrivo di un figlio. Spero che ogni donna, che da noi sono il 63%, possa presto avere le medesime possibilità di un uomo nel mondo del lavoro. Spero che non si chieda mai più a una donna, ad un colloquio, se abbia figli o abbia intenzione di farne. Spero invece che compaia presto in tutti, soprattutto negli imprenditori, il sorriso per la bellezza di una vita nuova che sta arrivando. Perché un bambino non deve mai essere un problema“.