Al Colosseo inaugurato un nuovo ascensore con vista unica sull'arena

Roma, 31 mag. (askanews) – È stato inaugurato l’ascensore panoramico che regala una vista mozzafiato sull’arena del Colosseo. L’impianto di elevazione – aperto al pubblico da giugno – è realizzato all’interno del fornice XXVII, alto 22 metri, è interamente in metallo con cabina in vetro; la struttura, che è totalmente “reversibile”, cioé smontabile, è costata circa 200.000 euro e permette di raggiungere, soprattutto a chi ha disabilità o difficoltà motorie, gli ordini superiori dell’Anfiteatro Flavio, in particolare la galleria tra il II e III ordine, per godere appieno della bellezza del monumento più famoso al mondo.

L’accessibilità è un tema molto caro al Parco archeologico del Colosseo sin dalla sua istituzione. Al taglio del nastro sono intervenuti la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo e il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano:

“Il Colosseo negli ultimi anni ha fatto passi da gigante. Dobbiamo lavorare perché continui ad elevare la qualità dei servizi che vengono offerti ai turisti. Adesso con questo ascensore potremmo andare verso il III ordine”.

In fase di studio infatti un montascale che permetterà ai disabili di superare quei pochi ripidi gradini che vanno dalla Seconda galleria al meraviglioso attico o III Ordine.

L’inaugurazione è stata preceduta da una speciale performance a cura dell’Orchestra Italiana del Cinema. L’ascensore panoramico nasce proprio dalla sinergia tra il PArCo e l’Orchestra Italiana del Cinema, che qui si è esibita nel 2018 eseguendo dal vivo le musiche del film “Il Gladiatore” di Ridley Scott. Allora Marco Patrignani, presidente dell’Orchestra, prese l’impegno di sponsorizzare il nuovo ascensore:

“C’è la benedizione di Russell Crowe in diretta sì, perché mentre succedeva l’inaugurazione ho provato, con gli occhi al cielo di questo momento indimenticabile, ho provato a scrivergli perché nel 2018 è nata una sincera amicizia tra me e lui ho voluto condividere l’emozione di essere sul palco per celebrare questo impianto e lui mi ha risposto alle 3 del mattino”.