Al controllo in stazione a Genova agenti trovano un femminicida

Roma, 14 mag. (askanews) – Era un femminicida l’uomo fermato dalla polizia ferroviaria per un controllo alla stazione di Genova Brignole. Gli agenti hanno accertato la sua identità scoprendo, grazie alla Banca dati, che sul 44enne cittadino francese di origini algerine pende un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte d’Appello del Tribunale Giudiziario di Grasse (Francia), perché accusato di aver ucciso la propria compagna nel comune di Antibes (Francia).

Lo straniero nel 2022 era già stato condannato dallo stesso Tribunale per alcune violenze perpetrate nei riguardi della propria compagna e il giudice lo aveva sottoposto al divieto di avvicinamento fino al 25 febbraio 2025.

I successivi accertamenti effettuati dalla Polizia ferroviaria unitamente alla Divisione Sirene del Servizio di Cooperazione internazionale di Polizia e del Centro di Cooperazione di Polizia di Ventimiglia, e con la collaborazione degli stessi organi di Polizia francese, hanno permesso di accertare che l’uomo, appena giunto in Italia attraverso la frontiera di Ventimiglia, stava tentando di imbarcarsi a Genova con destinazione Algeria. I poliziotti lo hanno condotto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi in attesa di estradizione in Francia.