Al drive-through in Qatar ora si vaccinano i 40enni

Al Wakrah (Qatar), 31 mar. (askanews) – Auto in coda al nuovo drive-through per le vaccinazioni nella città di al-Wakrah, a Sud della capitale del Quatar, Doha. Qui i residenti possono ricevre la seconda dose del vaccino anti-Covid. Lo Stato della penisola arabica ha appena esteso la campagna di vaccinazione a tutti i cittadini con più di 40 anni.

“Abbiamo due siti in Qatar per la seconda dose, con una capacità (potenziale) di 5.000 per ogni sito.

Abbiamo ora raggiunto i 2.000 e la fase del vaccino si sta estendendo sempre più e nei prossimi giorni attendiamo ancora più persone”.

“Speriamo che la società scelga di fare il vaccino, così la vita può tornare alla normalità in Qatar il più presto possibile”, ha aggiunto.